Подписчики Х получили возможность публиковать длинные статьи

Соцсеть Х (бывший Twitter) расширяет функциональные возможности для своих пользователей, которые подписываются на подписку Premium+ и предоставляет им возможность публиковать гораздо более длинные тексты, чем другим пользователям.

Об этом пишет Еngadget.

X увеличила максимально разрешенный объем текста для платных пользователей 25000 символов до 100000 символов, что составляет около 15000 слов.

Сообщается, что Twitter начал работать над такой возможностью задолго до поглощения компании Илоном Маском. Компания показала раннюю версию, которая первоначально называлась "Примечания" в 2022 году, поскольку это должно было привлечь к службе многие авторы.

Прошлым летом уже сам Маск подтвердил, что издательские инструменты все еще находятся в разработке.

Издание пишет, что увеличение лимита знаков публикации особенно примечательно, поскольку Маск "часто враждебно относился к журналистам" на своей платформе. В прошлом году Маск приказал изменить алгоритм рекомендаций X, чтобы ссылки на платформу рассылки Substack не появлялись в каналах пользователей "Для вас", что уменьшило охват многих независимых авторов в службе.

После покупки Маском Twitter подешевел на 72%

Социальная сеть Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он отказался от этого названия соцсети, переименовав его в Х.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляется на социальную сеть, тогда же на платформе появился новый логотип.

Отметим, что Маск приобрел Twitter (Х) за $44 млрд, но к началу марта 2024 года стоимость компании могла упасть на 72%. Доходы Х от рекламы упали более чем на 50%.