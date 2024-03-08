Підписники Х отримали можливість публікувати довгі статті

Соцмережа Х (колишній Тwitter) розширює функціональні можливості для своїх користувачів, які передплачують підписку Premium+ і надає їм можливість публікувати значно довші тексти, ніж іншим користувачам.

Про це пише Еngadget.

Х збільшила максимально дозволений обсяг тексту для платних користувачів 25 000 символів до 100 000 символів, що складає близько 15 000 слів.

Повідомляється, що Twitter почав працювати над такою можливість задовго до поглинання компанії Ілоном Маском. Компанія показала ранню версію, яка спочатку називалася "Примітки" у 2022 році, оскільки це мало привабити до служби багато різних авторів.

Минулого літа вже сам Маск підтвердив, що видавничі інструменти все ще знаходяться в розробці.

Видання пише, що збільшення ліміту знаків публікації особливо примітно, оскільки Маск "часто вороже ставився до журналістів" на своїй платформі. Минулого року Маск наказав змінити алгоритм рекомендацій X, щоб посилання на платформу розсилки Substack не з'являлися у каналах користувачів "Для вас", що зменшило охоплення багатьох незалежних авторів у службі.

Після купівлі Маском Twitter подешевшав на 72%

Соціальна мережа Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він відмовився від цієї назви соцмережі, перейменувавши її на Х.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Зазначимо ,що Маск придбав Twitter (Х) за $44 млрд, але на початок березня 2024 року вартість компанії могла впасти на 72%. Доходи Х від реклами впали більш ніж на 50%.