Соцмережа Х надасть всім користувачам можливість здійснювати аудіо та відео дзвінки

Соцмережа X, раніше відома як Twitter, розпочинає впровадження аудіо та відео дзвінків для користувачів, які не мають платної підписки Premium.

Про це повідомляє Engadget.

Власник платформи Ілон Маск, кілька тижнів тому поділився новиною про те, що вони почнуть розгортати цю функцію для всіх користувачів, як тільки в компанії впевняться, що вона надійна.

As soon as we are confident that it is robust, A/V calling will roll out widely to X users — Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2024

"Нас усе ще просять підписатися на X Premium, щоб мати можливість дзвонити, коли ми натискаємо значок телефону в DM, але ті, хто отримає оновлення, зможуть телефонувати, навіть якщо вони не є платними абонентами", - повідомили інженери з технічного відділу Х.

Згідно з повідомленням, користувачі тепер також зможуть отримувати дзвінки від усіх користувачів програми. Ті, хто хоче скористатися даною функцією, зможуть знайти її в налаштуваннях повідомлень програми.

У Х зазначили, що для зменшення кількості небажаних дзвінків користувачі можуть отримувати дзвінки лише з облікових записів, з якими вони взаємодіяла принаймні один раз.

Раніше компанія запустила функцію аудіо та відео дзвінків для платних абонентів, які використовують iOS. Користувачі Android отримали цю функцію трохи пізніше, на початку цього року Дана функція пропонувала передплатникам можливість дзвонити іншим людям через додаток.

Нагадаємо, ще восени 2022 року Маск заявив, що соцмережа працюватиме над запуском аудіо- та відеодзвінків. А в серпні поточного року бізнесмен повідомив, що вони будуть доступні на iOS, Android, Mac та ПК.