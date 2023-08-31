Соцмережа Х отримає аудіо- та відеодзвінки: Маск повідомив деталі

Відео- та аудіодзвінки через соцмережу X (раніше – Twitter) будуть доступні на iOS, Android, Mac та ПК. Про це повідомив власник платформи Ілон Маск.

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Як зазначив бізнесмен, такі дзвінки можна буде здійснювати без необхідності ділитися своїм номером телефону.

Маск очікує, що завдяки нововведенню X стане ефективною глобальною адресною книгою.

Кілька тижнів тому появу відеодзвінків у соцмережі анонсувала гендиректорка X Лінда Яккаріно. Тоді вона також говорила, що потреби надавати комусь номер телефону не буде.

Як змінилася Twitter після купівлі Маском?

Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став Ілон Маск. Він припускав, що купівля соцмережі стане "прискорювачем" для створення X – "додатку для всього".

Маск говорив про своє бажання зробити X схожим на китайський WeChat – супердодаток, який використовується від платежів і бронювання квитків на події до обміну повідомленнями.

У листопаді було оголошено про перезапуск платної підписки в Twitter. Її користувачам надали синю галочку верифікації, можливість публікувати дописи обсягом до 10 тис. знаків, завантажувати кількагодинні відео тощо.

Навесні поточного року виявилося, що Twitter Inc. перестала бути окремою компанією після злиття з новоствореною фірмою під назвою X Corp.

А в липні було оголошено про ребрендинг Twitter, сайт X.com почав переспрямовувати на соціальну мережу, і на платформі зʼявився новий логотип.

Домен X.com раніше належав компанії онлайн-платежів, одним із засновників якої був Ілон Маск. Цей сервіс потім перетворився на PayPal, який було продано у 2002 році фірмі eBay. Набагато пізніше, в 2017-му, бізнесмен викупив у PayPal адресу X.com.

Днями ЗМІ повідомили, що X отримала ліцензію для здійснення криптовалютних платежів та торгівлі ними на території США. Це дозволить платформі соціальної мережі зберігати, переказувати та обмінювати цифрові активи.

Джерело фото: ua.depositphotos.com