Нововведення в X. Платним користувачам соцмережі дозволили приховувати галочку

Соціальна мережа X, яка раніше мала назву Twitter, тепер дозволяє платним користувачам приховувати свої галочки верифікації. Про це йдеться на оновленій сторінці сервісу підписки X Blue.

Зазначається, що в разі приховання галочки вона зникне з профілю та публікацій користувача, однак може залишатися видимою "в деяких місцях".

"Деякі функції можуть показувати, що у вас є активна підписка. Деякі функції можуть бути недоступні, поки ваша галочка прихована. Ми продовжуватимемо розвивати цю функцію, щоб зробити її кращою для вас", – вказали в X.

Як зауважує TechCrunch, це нововведення дозволить користуватися функціями підписки X Blue, не показуючи оплату послуги. Опція приховання галочки доступна в розділі "Налаштування профілю".

X Blue: що дає платна підписка в Twitter

Підписка Twitter Blue була впроваджена ще влітку 2021 року. Спершу вона дозволяла скасовувати "твіти" протягом 30 секунд, а також мала низку інших невеликих переваг.

У листопаді 2022 року (тобто, після того, як власником Twitter став бізнесмен Ілон Маск) було оголошено про перезапуск платної підписки. Замість 4,99 доларів функція стала коштувати 7,99 доларів на місяць (а при реєстрації через додатки для Android чи iOS – 11 доларів). Її користувачам надали синю галочку верифікації, можливість публікувати дописи обсягом до 10 тис. знаків, завантажувати кількагодинні відео тощо.

Навесні поточного року Twitter почала видаляти застарілі сині галочки, які надавалися відомим особистостям і організаціям безкоштовно. Внаслідок цього постраждали акаунти, зокрема, журналістів, науковців і знаменитостей. А за рахунок того, що галочку може отримати будь-яка людина, яка заплатила гроші, в соцмережі зʼявилося багато самозванців. Пізніше адміністрація платформи вирішила відновити галочки для найпопулярніших акаунтів, навіть якщо вони не платили за підписку.

Нещодавно соцмережу Twitter перейменували на X. Тому й платна підписка почала називатися X Blue.

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