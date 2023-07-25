Реберендинг Twiiter. Маск пояснив відмову від назви соцмережі й логотипу пташки

Власник Twitter Ілон Маск відмовився від цієї назви соцмережі, оскільки вона не має сенсу в контексті створення "додатку для всього". Про це написав сам бізнесмен.

Він пояснив, що раніше Twitter дозволяв публікувати лише короткі повідомлення зі 140 символів, які символізували щебетання птахів. А тепер на платформі можна публікувати майже все, включаючи кількагодинні відео.

"У найближчі місяці ми додамо всебічні комунікації та можливість керувати всім вашим фінансовим світом. Назва Twitter не має сенсу в цьому контексті, тому ми повинні попрощатися з птахом", – висловився Маск.

X замість Twitter: як Маск перейменував платформу

Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він припускав, що купівля соцмережі стане "прискорювачем" для створення X – "додатку для всього".

Маск говорив про своє бажання зробити X схожим на китайський WeChat – супердодаток, який використовується від платежів і бронювання квитків на події до обміну повідомленнями.

У квітні поточного року виявилося, що Twitter Inc. перестала бути окремою компанією після злиття з новоствореною фірмою під назвою X Corp.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Домен X.com раніше належав компанії онлайн-платежів, одним із засновників якої був Ілон Маск. Цей сервіс потім перетворився на PayPal, який було продано у 2002 році фірмі eBay. Набагато пізніше, в 2017-му, бізнесмен викупив у PayPal адресу X.com.

Джерело фото: ua.depositphotos.com