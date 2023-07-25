Реберендинг Twiiter. Маск объяснил отказ от названия соцсети и логотипа птицы

Владелец Twitter Илон Маск отказался от этого названия соцсети, поскольку оно не имеет смысла в контексте создания "приложения для всего". Об этом написал сам бизнесмен.

Он объяснил, что ранее Twitter разрешал публиковать лишь короткие сообщения из 140 символов, символизировавших щебетание птиц. А теперь на платформе можно публиковать почти все, включая несколько часов видео.

"В ближайшие месяцы мы добавим всесторонние коммуникации и возможность управлять всем вашим финансовым миром. Название Twitter не имеет смысла в этом контексте, поэтому мы должны попрощаться с птицей", – высказался Маск.

X вместо Twitter: как Маск переименовал платформу

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он предполагал, что покупка соцсети станет "ускорителем" для создания X – "приложения для всего".

Маск говорил о своем желании сделать X похожим на китайское WeChat – суперприложение, которое используется от платежей и бронирования билетов на события до обмена сообщениями.

В апреле этого года оказалось, что Twitter Inc. перестала быть отдельной компанией после слияния с новосозданной фирмой под названием X Corp.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляет на социальную сеть, тогда же на платформе появился новый логотип.

Домен X.com ранее принадлежал компании онлайн-платежей, одним из основателей которой был Илон Маск. Этот сервис затем превратился в PayPal, проданный в 2002 году фирме eBay. Намного позже, в 2017-м, бизнесмен выкупил у PayPal адрес X.com.

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