Twitter планирует подать в суд на Meta из-за ее приложения Threads

Соцсеть Twitter угрожает подать в суд на компанию Meta Platforms, владеющую Instagram и Facebook, через ее новую платформу Threads. Meta обвиняют в том, что она украла идеи Twitter, поскольку наняла бывших сотрудников соцсети, имевших доступ к коммерческим тайнам Twitter и другой конфиденциальной информации.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на письмо, которое было отправлено генеральному директору Facebook Марку Цукербергу юристом Twitter.

В письме Meta Twitter отмечает, что намерен строго соблюдать свои права интеллектуальной собственности и требует немедленно прекратить использование каких-либо коммерческих секретов Twitter.

Однако в Meta, запустившей Threads в среду, 5 июля, такие обвинения отвергают.

"Никто в команде инженеров Threads не является бывшим сотрудником Twitter", - написал спикер Meta Энди Стоун.

Эксперты по праву интеллектуальной собственности подчеркивают, что для выдвижения иска против Meta по поводу кражи коммерческой тайны, Twitter понадобится гораздо больше деталей, чем то, что содержится в письме. Кроме того, наем бывших сотрудников Twitter, которых соцсеть уволила и тот факт, что Facebook создал несколько похожий сайт, вряд ли подтвердят претензию по поводу коммерческой тайны.

Хаотическая и непонятная политика Twitter, включая последние шаги Маска по ограничению количества твитов, которые можно читать в день, оттолкнула как пользователей, так и рекламодателей.

Напомним, о том, что компания Meta планирует запустить приложение для микроблогов Threads, которое может стать аналогом Twitter, стало известно 4 июля.

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