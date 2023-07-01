Twitter ввел ограничения на просмотр сообщений

Сервис микроблогов Twitter ввел количественные ограничения на просмотр записей в течение дня. Об этом объявил владелец и руководитель соцсети Илон Маск.

"Чтобы устранить колоссальные масштабы выкачки данных и манипуляций с системой, мы применили следующие временные ограничения: верифицированные учетные записи ограничены чтением 6000 сообщений в день, непроверенные - до 600, новые непроверенные - до 300 в день", - написал он.

Данный пост к 22:30 по Киеву был просмотрен уже более 120 миллионов раз. Позже Маск также опубликовал шутку, что ограничения введены "ввиду чтения всех сообщений об ограничениях".

Еще позже миллиардер добавил, что вскоре уровень ограничений будет ослаблен: для верифицированных аккаунтов его поднимут до 8000 в день, для неподтвержденных - до 800, а для недавно зарегистрированных - до 400.

Напомним, что ранее в субботу в СМИ появилась и информация, что Twitter начнет требовать регистрацию и авторизации в соцсети, чтобы просматривать размещаемый в ней контент.

Отметим также, что в июне Маск объявил, что Twitter, который планируется переименовать в X, "через несколько недель" начнет платить верифицированным авторам контента за то, что в их ответах будет отображаться реклама.

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