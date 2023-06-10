Twitter собирается платить авторам за рекламу

Twitter, который планируется переименовать в X, начнет платить авторам контента за размещение рекламы. Об этом сообщил владелец этой соцсети Илон Маск.

"Через несколько недель X/Twitter начнет платить создателям за рекламу, показываемую в их ответах. Первый блок платежей составил 5 миллионов долларов", - написал он.

По словам предпринимателя, для этого автор должен иметь подтвержденный статус, причем учитываться для выплат будут лишь те сообщения, которые будут показываются также проверенным пользователям.

Отметим при этом, что на днях стало известно о резком падении - на 59%, то есть почти в 2,5 раза, доходов Twitter от рекламы США в . Как писало издание The New York Times, согласно полученным им документам и семи нынешним и бывшим сотрудникам компании, такие результаты вряд ли смогут улучшится в ближайшее время и, наоборот, будут лишь падать.

Как писало СМИ, шесть опрошенных руководителей рекламных агентств, которые работали с Twitter, рассказали, что их клиенты продолжают ограничивать расходы на рекламу в Twitter ввиду непонятности политики сервиса после покупки Маском, непостоянную поддержку со стороны Twitter и опасений по поводу постоянного присутствия вводящего в заблуждение и токсичного контента на платформе.

Отмечается также, что Маск продвигает новые инструменты, известные как средства контроля смежности, чтобы рекламодатели могли удерживать свои рекламные объявления от отображения вместе с твитами, содержащими определенные ключевые слова, или же с твитами определенных пользователей. При этом некоторые рекламодатели, по данным источников NYT, используют это, чтобы держать свой контент подальше от твитов самого же Маска, часто использующего свою платформу для политических заявлений.

Напомним также, что Twitter, утративший после покупки Маском большую часть своей рыночной стоимости, в последнее время также демонстрировал непоследовательную политику в отношении "синей галочки" для подтвержденных пользователей, сперва введя плату за ее получение и отменив "галочку" для тех знаменитостей, кто их не оплатил, а затем предоставив ее им уже бесплатно.

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