Twitter збирається платити авторам за рекламу

Twitter, який планується перейменувати на X, почне платити авторам контенту за розміщення реклами. Про це повідомив власник цієї соцмережі Ілон Маск.

"За кілька тижнів X/Twitter почне платити творцям за рекламу, що показується у відповідях. Перший блок платежів складе 5 мільйонів доларів", - написав він.

За словами підприємця, для цього автор повинен мати підтверджений статус, причому враховуватися для виплат будуть лише повідомлення, які будуть показуватися теж перевіреним користувачам.

Зазначимо при цьому, що днями стало відомо про різке падіння - на 59%, тобто майже в 2,5 рази, доходів Twitter від реклами США у квітні - на початку травня. Як писало видання The New York Times, відповідно до отриманих ним документів та семи нинішніх і колишніх співробітників компанії, такі результати навряд чи зможуть поліпшитися найближчим часом і, навпаки, лише падатимуть.

Як писало ЗМІ, шість опитаних керівників рекламних агентств, які працювали з Twitter, розповіли, що їхні клієнти продовжують обмежувати витрати на рекламу в Twitter через незрозумілість політики сервісу після покупки Маском, непостійну підтримку з боку Twitter і побоювань щодо постійної присутності на платформі інформації, що вводить в оману, та токсичного контенту.

Зазначається також, що Маск просуває нові інструменти, відомі як засоби контролю суміжності, аби рекламодавці могли утримувати свої рекламні оголошення від відображення разом з твітами, що містять певні ключові слова, або з твітами певних користувачів. При цьому деякі рекламодавці, за даними джерел NYT, використовують це, щоб тримати свій контент подалі від твітів самого Маска, який часто використовує свою платформу для політичних заяв.

Нагадаємо також, що Twitter, який втратив після покупки Маском більшу частину своєї ринкової вартості, останнім часом також демонстрував непослідовну політику щодо "синьої галочки" для підтверджених користувачів, спершу ввівши плату за її отримання та скасувавши "галочку" для тих знаменитостей, які за неї не сплатили, а потім надавши її їм вже безкоштовно.

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