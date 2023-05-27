Twitter виходить із добровільної угоди ЄС про боротьбу з дезінформацією: що відомо

Соціальна мережа Twitter виходить з добровільного кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації в інтернеті.

Про це заявив комісар з питань внутрішнього ринку Європейського Союзу Тьєррі Бретон, пише Bloomberg.

Як зазначається, на початку 2023 року компанія Twitter стала єдиною великою технологічною платформою, яка не надіслала до Європейського союзу повного звіту за кодексом, якого компанія погодилася дотримуватися до того, як наприкінці 2022 року перейшла під контроль Ілона Маска.

За словами комісара, Twitter виходить з добровільного Кодексу практики ЄС щодо боротьби з дезінформацією. Крім добровільних зобов'язань, боротьба з дезінформацією стане юридичним обов'язком з 25 серпня відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги.

Twitter кваліфікуватиметься як "дуже велика онлайн-платформа", що зобов'язує компанію боротися зі шкідливим контентом і щорічно представляти комісії оцінку ризиків.

Видання додає, що масові скорочення Маском робочих місць у Twitter торкнулись і брюссельського офісу компанії. Наразі не зрозуміло чи зможе компанія внести необхідні зміни, щоб відповідати правилам ЄС. Недотримання правил може коштувати бізнесу штрафів у розмірі до 6% річного доходу або навіть призвести до повної заборони платформи з боку Комісії.

Нагадаємо, що Ілон Маск після придбання Twitter у жовтні 2022 року почав масштабні скорочення в компанії. Коли він очолив платформу, там працювали 7500 людей, однак згодом кількість співробітників стала меншою за 2000.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Twitter перестала обмежувати державні російські і китайські ЗМІ, таким чином не дотримуючись раніше заявленої політики щодо медіа, які контролює влада.

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