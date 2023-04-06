Twitter більше не обмежує державні китайські і російські ЗМІ

Соціальна мережа Twitter перестала обмежувати державні російські і китайські ЗМІ, таким чином не дотримуючись раніше заявленої політики щодо медіа, які контролює влада. Це з’ясувало видання Semafor.

Видання Semafor провели тести, після яких зрозуміли, що поруч з постами видань, які контролюються Росією і Китаєм, перестали з’являтися позначки “Stay informed”.

Водночас компанія вказує цей інструмент як один із способів надання «додаткового контексту для облікових записів, які активно займаються геополітикою та дипломатією».

Зокрема, коли Semafor шукав російські та китайські державні видання, такі як " Известия", «Сіньхуа» і «Женьмінь жибао», їх офіційні акаунти виявилися серед перших результатів.

У 2020 році на платформі почали позначати офіційні урядові та контрольовані Росією і Китаєм медіаакаунти і блокувати їхній показ у результатах пошуку.

У 2022 році у Twitter заявили, що почнуть помічати твіти, які містять посилання на підконтрольні уряду сайти, до яких, наприклад, належать RT і Global Times. Таким чином попереджаючи користувачів про те, що Росія чи Китай мають редакційний вплив на видання.

Тож, посилаючись на репортера Голосу Америки, видання дійшло висновку, що Twitter більше не повною мірою дотримується своєї політики щодо державних ЗМІ.

Журналіст помітив, що платформа почала автоматично рекомендувати користувачам пубілкації, які підтримує уряд Китаю, через свою сторінку «для вас», яка контролюється алгоритмом.

4 квітня 2023 року користувачі Twitter виявили, що сайт додав до офіційного облікового запису National Public Radio ярлик «пов’язане з державою ЗМІ США», хоча медіа є громадським мовником.

Раніше в Twitter заявляли, що не прикріплюватиме ярлик до таких ЗМІ, як BBC або NPR в США, тому що вони зберігають редакційну незалежність. Згодом інформація про видання NPR зникла із сайту Twitter.

Видання Semafor прогнозує, що зміни можуть відштовхнути рекламодавців, тоді як Twitter намагається знайти нові способи збільшення доходів.

Наприкінці березня журналісти дізналися, що Ілон Маск оцінив Twitter у 20 млрд доларів, хоч купував компанію за 44 млрд доларів. Генеральний директор соціальної мережі у листі до співробітників запропонував їм грантові акції на суму в 20 млрд доларів, що вказує на падіння вартості платформи. Адже восени 2022 року Маск придбав компанію за 44 млрд дол.

У листопаді 2022 року Ілон Маск у своєму першому зверненні до співробітників Twitter після покупки компанії заявив про можливе банкрутство, якщо соціальна мережа не почне приносити більше грошей. У своєму зверненні до співробітників Маск озвучив також свої вимоги про тривалість 80-годинного робочого тижня, скасування офісних пільг, таких як безплатна їжа та заборона віддаленої роботи.

У січні 2022 року виставила на онлайн-аукціон сотні предметів зі своєї штаб-квартири в Сан-Франциско. Бажаючі могли придбати друкарське обладнання, шухляди і кухонну техніку. Зокрема, еспресо-машини і фонтанчик з газованими напоями в комплекті з дозатором для льоду.