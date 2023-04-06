Twitter больше не ограничивает государственные китайские и российские СМИ

Социальная сеть Twitter перестала ограничивать государственные российские и китайские СМИ, таким образом не соблюдая ранее заявленную политику в отношении медиа, которые контролируют власти. Это выяснило издание Semafor.

Издание Semafor провели тесты, после которых поняли, что рядом с постами изданий, контролируемых Россией и Китаем, перестали появляться отметки "Stay informed".

В то же время компания указывает этот инструмент как один из способов предоставления «дополнительного контекста для учетных записей, активно занимающихся геополитикой и дипломатией».

В частности, когда Semafor искал российские и китайские государственные издания, такие как "Известия", "Синьхуа" и "Жэньминь жибао", их официальные аккаунты оказались среди первых результатов.

В 2020 году на платформе начали помечать официальные правительственные и контролируемые Россией и Китаем медиааккаунты и блокировать их показ в результатах поиска.

В 2022 году в Twitter заявили, что начнут замечать твиты, содержащие ссылки на подконтрольные правительству сайты, к которым, например, относятся RT и Global Times. Таким образом, предупреждая пользователей о том, что Россия или Китай имеют редакционное влияние на издание.

Ссылаясь на репортера Голоса Америки, издание пришло к выводу, что Twitter больше не в полной мере придерживается своей политики в отношении государственных СМИ.

Журналист заметил, что платформа начала автоматически рекомендовать пользователям публикации, поддерживаемые правительством Китая, через свою страницу «для вас», которая контролируется алгоритмом.

4 апреля 2023 года пользователи Twitter обнаружили, что сайт добавил к официальной учетной записи National Public Radio ярлык «связанный с государством СМИ США», хотя медиа является общественным вещателем.

Ранее в Twitter заявляли, что не будут прикреплять ярлык к таким СМИ, как BBC или NPR в США, потому что они сохраняют редакционную независимость. Впоследствии информация об издании NPR исчезла с сайта Twitter.

Издание Semafor прогнозирует, что изменения могут оттолкнуть рекламодателей, в то время как Twitter пытается найти новые способы увеличения доходов.

В конце марта журналисты узнали, что Илон Маск оценил Twitter в 20 млрд долларов, хотя покупал компанию за 44 млрд долларов. Генеральный директор социальной сети в письме сотрудникам предложил им грантовые акции на сумму в 20 млрд долларов, что указывает на падение стоимости платформы. Ведь осенью 2022 года Маск приобрел компанию за 44 млрд. дол.

В ноябре 2022 года Илон Маск в своем первом обращении к сотрудникам Twitter после покупки компании заявил о возможном банкротстве, если социальная сеть не станет приносить больше денег. В своем обращении к сотрудникам Маск озвучил также свои требования о продолжительности 80-часовой рабочей недели, отмене офисных льгот, таких как бесплатная еда и запрет на удаленную работу.

В январе 2022 года выставила на онлайн-аукцион сотни предметов из своей штаб-квартиры в Сан-Франциско. Желающие могли приобрести типографское оборудование, ящики и кухонную технику. В частности, эспрессо-машины и фонтанчик с газированными напитками в комплекте с дозатором для льда.