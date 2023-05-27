Twitter выходит из добровольного соглашения ЕС о борьбе с дезинформацией: что известно

Социальная сеть Twitter выходит из добровольного кодекса практики Европейского Союза по дезинформации в интернете.

Об этом заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Европейского Союза Тьерри Бретон, пишет Bloomberg.

Как отмечается, в начале 2023 года компания Twitter стала единственной крупной технологической платформой, которая не отправила в Европейский Союз полный отчет по кодексу, который компания согласилась придерживаться до того, как в конце 2022 года перешла под контроль Илона Маска.

По словам комиссара, Twitter выходит из добровольного Кодекса практики ЕС по борьбе с дезинформацией. Помимо добровольных обязательств, борьба с дезинформацией станет юридической обязанностью с 25 августа в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах.

Twitter будет квалифицироваться как "очень большая онлайн-платформа", обязывающая компанию бороться с вредоносным контентом и ежегодно представлять комиссии оценку рисков.

Издание добавляет, что массовые сокращения Маском рабочих мест в Twitter коснулись и брюссельского офиса компании. Пока не ясно, сможет ли компания внести необходимые изменения, чтобы соответствовать правилам ЕС. Несоблюдение правил может стоить бизнесу штрафов в размере до 6% годового дохода или даже привести к полному запрету платформы Комиссии.

Напомним, что Илон Маск после приобретения Twitter в октябре 2022 года начал масштабные сокращения в компании. Когда он возглавил платформу, там работали 7500 человек, однако впоследствии количество сотрудников стало менее 2000.

Ранее СМИ сообщали, что Twitter перестала ограничивать государственные российские и китайские СМИ, таким образом не соблюдая ранее заявленную политику в отношении медиа, которые контролируют власти.

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