Twitter втратив дві третини вартості після придбання його Маском

Станом на кінець травня, Twitter коштує лише третину від того, що Ілон Маск заплатив за платформу соціальних мереж, яку він купив за 44 мільярди доларів

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані інвестиційної компанії Fidelity.

Маск визнав, що переплатив за Twitter. Нещодавно він сказав, що соцмережа коштує менше половини того, що він за нього заплатив.

Fidelity вперше знизила вартість своєї частки в Twitter у листопаді 2022 року до 44% від вартості покупки. Після цього відбулося подальше зниження цін у грудні та лютому.

Ровідомляється, що з приходом Маска, Twitter переживає фінансові труднощі та численні скорочення працівників. Помилкові рішення Маска та проблеми з модерацією контенту призвели до того, що дохід від реклами впав на 50%. Спроба відшкодувати цей дохід продажем підписок на Twitter Blue не вдалася.

За даними Bloomberg Billionaires Index, інвестиції Маска в Twitter наразі становлять 8,8 мільярда доларів. Минулого року Маск витратив понад 25 мільярдів доларів на придбання приблизно 79% акцій компанії.

Згідно з індексом, остання уцінка соцмережі буквально "розчиняє" у повітрі близько 850 мільйонів доларів зі статків Маска, які складають 187 мільярдів доларів.

Раніше стало відомо, що Twitter виставив на онлайн-аукціон сотні предметів зі своєї штаб-квартири в Сан-Франциско.