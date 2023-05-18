Twitter збільшив ліміт: платні користувачі тепер можуть завантажувати двогодинні відео

Адміністрація Twitter внесла зміни до платного плану соцмережі, дозволивши підписникам завантажувати двогодинні відео на платформу. Про це пише TechCrunch.

Таким чином для користувачів Twitter Blue подвоїли попередній ліміт в 60 хвилин, який було впроваджено в грудні 2022 року.

Крім того, для них збільшили ліміт розміру відеофайлу з 2 ГБ до 8 ГБ. І якщо раніше завантажувати довгі відео можна було лише через вебверсію Twitter, то тепер це можливо й через застосунок для iOS. Але попри ці зміни, максимальна якість для завантаження залишається на рівні 1080p.

Видання зауважує, що під керівництвом Ілона Маска Twitter почав робити кроки, спрямовані на полегшення завантаження та перегляду тривалих відео. Зокрема, в вебверсії соцмережа додала нові елементи керування швидкістю відтворення.

А деякі шоу почали викладати свої епізоди в Twitter завдяки можливості завантаження довгих роликів.

Нагадаємо, що це не єдині нововведення Twitter, які зʼявилися останнім часом. Наприклад, нещодавно власникам підписки Blue надали ранній доступ до служби обміну зашифрованими повідомленнями. Детальніше про це читайте тут.

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