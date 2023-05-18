Twitter увеличил лимит: платные пользователи теперь могут загружать двухчасовые видео

Администрация Twitter внесла изменения в платный план соцсети, позволив подписчикам загружать двухчасовые видео на платформу. Об этом пишет TechCrunch.

Таким образом для пользователей Twitter Blue удвоили предыдущий лимит в 60 минут, который был внедрен в декабре 2022 года.

Кроме того, для них увеличили лимит размера видеофайла с 2 ГБ до 8 ГБ. И если раньше загружать длинные видео можно было только через веб-версию Twitter, то теперь это возможно и через приложение для iOS. Но, несмотря на эти изменения, максимальное качество для загрузки остается на уровне 1080p.

Издание отмечает, что под руководством Илона Маска Twitter начал делать шаги, направленные на облегчение загрузки и просмотра длительных видео. В частности, в веб-версии соцсети добавили новые элементы управления скоростью воспроизведения.

А некоторые шоу начали выкладывать свои эпизоды в Twitter благодаря возможности загрузки длинных роликов.

Напомним, что это не единственные нововведения Twitter, появившиеся в последнее время. К примеру, недавно владельцам подписки Blue предоставили ранний доступ в службу обмена зашифрованными сообщениями. Подробнее об этом читайте здесь.

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