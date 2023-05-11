Twitter запустил шифрование сообщений для платных подписчиков

Социальная сеть Twitter предоставила владельцам подписки Blue ранний доступ к своей службе обмена зашифрованными сообщениями. Об этом идет речь на сайте платформы.

Последняя версия Twitter генерирует пару специальных ключей: один из них автоматически регистрируется при входе пользователя в соцсеть на новом устройстве или браузере, а другой никогда не покидает гаджет и поэтому никогда не сообщается администрации платформы. Также существует ключ для каждого разговора, используемый для шифрования содержимого сообщений.

Новый способ общения отображается отдельными беседами рядом с имеющимися личными сообщениями в папке "Входящие".

Воспользоваться зашфрованными сообщениями можно при соблюдении следующих условий:

отправитель и получатель используют новейшие версию Twitter (iOS, Android или Web);

отправитель и получатель являются верифицированными пользователями (имеют платную галочку) или аффилированными лицами проверенной организации;

получатель следит за отправителем, либо ранее посылал сообщение отправителю, либо принял запрос на личное сообщение от отправителя раньше.

"Как сказал Илон Маск (владелец соцсети – ред.), когда дело доходит до личных сообщений, стандартом должно быть то, что если кто-то приставит нам пистолет к голове, мы все равно не сможем получить доступ к вашим сообщениям. Мы еще не совсем там, но над этим работаем", – отметили в Twitter.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что правительство США имело полный доступ ко всей информации Twitter, включая личные сообщения между пользователями. Как сказал бизнесмен, его поразила степень такого доступа.

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