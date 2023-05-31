Twitter потерял две трети стоимости после приобретения его Маском

По состоянию на конец мая Twitter стоит лишь треть от того, что Илон Маск заплатил за платформу социальных сетей, которую он купил за 44 миллиарда долларов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные инвестиционной компании "Fidelity".

Маск признал, что переплатил за Twitter. Недавно он сказал, что соцсеть стоит меньше половины того, что он за него заплатил.

Fidelity впервые снизила стоимость своей доли в Twitter в ноябре 2022 года до 44% стоимости покупки. После этого последовало дальнейшее снижение цен в декабре и феврале.

Известно, что с приходом Маска, Twitter испытывает финансовые трудности и многочисленные сокращения работников. Ошибочные решения Маска и проблемы с модерацией контента привели к тому, что доход от рекламы упал на 50%. Попытка возместить этот доход продажей подписок на Twitter Blue не удалась.

По данным Bloomberg Billionaires Index, инвестиции Маска в Twitter составляют 8,8 миллиарда долларов. В прошлом году Маск потратил более 25 миллиардов долларов на приобретение примерно 79% акций компании.

Согласно индексу, последняя уценка соцсети буквально "растворяет" в воздухе около 850 миллионов долларов из состояния Маска, которое составляет 187 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Twitter выставил на онлайн-аукцион сотни предметов из своей штаб-квартиры в Сан-Франциско.