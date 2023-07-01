Twitter ввів обмеження на перегляд повідомлень

Сервіс мікроблогів Twitter запровадив кількісні обмеження на перегляд записів упродовж дня. Про це оголосив власник та керівник соцмережі Ілон Маск.

"Щоб усунути колосальні масштаби викачування даних та маніпуляцій із системою, ми застосували такі тимчасові обмеження: верифіковані облікові записи обмежені читанням 6000 повідомлень на день, неперевірені – до 600, нові неперевірені – до 300 на день", – написав він.

Цей пост до 22:30 за Києвом було переглянуто вже понад 120 мільйонів разів. Пізніше Маск також опублікував жарт, що обмеження введені "через читання всіх повідомлень про обмеження".

Ще пізніше мільярдер додав, що незабаром рівень обмежень буде ослаблений: для верифікованих акаунтів його піднімуть до 8000 на день, для непідтверджених – до 800, а для нещодавно зареєстрованих – до 400.

Нагадаємо, що раніше в суботу в ЗМІ з'явилася й інформація, що Twitter почне вимагати реєстрацію та авторизацію в соцмережі, аби переглядати контент, що розміщується в ній.

Зазначимо також, що у червні Маск оголосив, що Twitter, який планується перейменувати на X, "через кілька тижнів" почне платити верифікованим авторам контенту за те, що в їхніх відповідях відображатиметься реклама.

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