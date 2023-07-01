Twitter вимагатиме від користувачів авторизації для перегляду контенту

Соціальна мережа Twitter тепер вимагатиме від користувачів мати активний обліковий запис на платформі, щоб переглядати твіти

Ілон Маск, який є власником соцмережі, назвав цей крок тимчасовим надзвичайним заходом, пише Reuters.

Користувачам, які спробують переглянути вміст на платформі, буде запропоновано зареєструвати обліковий запис або увійти в обліковий запис.

"Ми отримували так багато даних, що це принижувало якість обслуговування звичайних користувачів", - повідомив Маск.

Він додав, що понад сотня організацій дуже агресивно збирала дані з Twitter, що негативно впливало на користувачів.

За інформацією видання, раніше Маск вже висловлював невдоволення тим, що фірми зі штучного інтелекту, такі як OpenAI, власник ChatGPT, використовують дані Twitter для навчання своїх великих мовних моделей.

"Ми обов’язково будемо вживати судових заходів проти тих, хто вкрав наші дані, і з нетерпінням чекаємо на них у суді, а це через 2-3 роки", – сказав він.

У листі, адресованому генеральному директору Microsoft Сатья Наделла, адвокат Маска Алекс Спіро в травні попросив технічного гіганта провести перевірку використання вмісту Twitter, стверджуючи, що розробник Windows порушив угоду щодо використання даних компанії соціальних мереж.

Компанія ініціювала низку заходів, щоб повернути рекламодавців, які залишили платформу під власністю Маска, і збільшити дохід від підписок, зробивши галочки підтвердження частиною програми Twitter Blue.

Нагадаємо також, що Twitter, який втратив після покупки Маском більшу частину своєї ринкової вартості, останнім часом також демонстрував непослідовну політику щодо "синьої галочки" для підтверджених користувачів, спершу ввівши плату за її отримання та скасувавши "галочку" для тих знаменитостей, які за неї не сплатили, а потім надавши її їм вже безкоштовно.

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