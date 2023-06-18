Twitter планує запустити відеододаток для смарт-телевізорів

Власник Twitter Ілон Маск повідомив, що соціальна мережа планує запустити відеододаток для смарт-телевізорів, що буде відповідати новим планам компанії зосередитися на зростанні відеоконтенту на платформі.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у відповідь на твіт, у якому висловлювалася думка про необхідність створення відеододатка для соціальної платформи, Маск відповів: "Він буде".

Новий генеральний директор компанії Лінда Яккаріно та Маск під час презентації для інвесторів розповіли про плани соцмережі щодо відео та партнерства з авторами для розширення рекламних можливостей.

Як пише видання, Twitter планує оживити бізнес в соціальних мережах за межами цифрової реклами.

Тим часом колишній ведучий Fox News, затятий прихильник Росії та експрезидента США Дональда Трампа Такер Карлсон вже запустив нове шоу на платформі під назвою Tucker on Twitter.

Нагадаємо, у травні 2023 року стало відомо, що новою генеральною директоркою Twitter буде колишня топменеджерка компанії NBCUniversal Лінда Яккаріно. Маск зауважував, що вона зосередиться насамперед на бізнес-операціях.

Зауважимо, Twitter почне платити авторам контенту за розміщення реклами. Для цього автор повинен мати підтверджений статус, причому враховуватися для виплат будуть лише повідомлення, які будуть показуватися теж перевіреним користувачам

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