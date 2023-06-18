Twitter планирует запустить видеоприложение для смарт-телевизоров

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что социальная сеть планирует запустить видеоприложение для смарт-телевизоров, что будет соответствовать новым планам компании сосредоточиться на росте видеоконтента на платформе.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в ответ на твит, в котором высказывалось мнение о необходимости создания видеоприложения для социальной платформы, Маск ответил: "Оно будет".

Новый генеральный директор компании Линда Яккарино и Маск во время презентации для инвесторов рассказали о планах соцсети по видео и партнерству с авторами для расширения рекламных возможностей.

Как пишет издание, Twitter планирует оживить бизнес в социальных сетях за пределами цифровой рекламы.

Между тем бывший ведущий Fox News, ярый поклонник России и экс-президента США Дональда Трампа Такер Карлсон уже запустил новое шоу на платформе под названием Tucker on Twitter.

Напомним, в мае 2023 года стало известно, что новым генеральным директором Twitter будет бывшая топ-менеджер компании NBCUniversal Линда Яккарино. Маск замечал, что она сосредоточится, прежде всего, на бизнес-операциях.

Отметим, Twitter начнет платить авторам контента за размещение рекламы. Для этого автор должен иметь подтвержденный статус, причем учитываться для выплат будут только сообщения, которые будут показываться тоже проверенным пользователям.

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