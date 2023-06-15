Нарушение авторских прав. Universal Music и другие музыкальные издатели подали в суд на Twitter

Группа из 17 музыкальных издателей подала судебный иск против компании Twitter, обвинив соцсеть в том, что она способствует нарушению авторских прав. Об этом пишет Reuters.

Истцы заявили, что Twitter позволяет пользователям распространять музыку без лицензии. Поэтому члены американской Национальной ассоциации музыкальных издателей, среди которых Universal Music Publishing Group и Sony Music Publishing, требуют от Twitter возмещения более 250 млн долларов США за предполагаемое нарушение почти 1700 авторских прав.

В иске отмечено, что давнее нарушение усилилось после того, как владельцем Twitter стал Илон Маск. Тогда как другие крупные платформы, такие как TikTok, Facebook и YouTube, должным образом лицензируют музыку от издателей.

При этом Twitter обвиняют в "регулярном игнорировании" повторных нарушений со стороны пользователей, публикующих твиты с нелицензированной музыкой. Как заявили издатели, соцсеть поощряет нарушение прав, что увеличивает вовлеченность пользователей и доходы от рекламы, а также предоставляет Twitter "несправедливое преимущество" перед платформами, которые платят за музыкальные лицензии.

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