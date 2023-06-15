Порушення авторських прав. Universal Music та інші музичні видавці подали до суду на Twitter

Група з 17 музичних видавців подала судовий позов проти компанії Twitter, звинувативши соцмережу в тому, що вона сприяє порушенню авторських прав. Про це пише Reuters.

Позивачі заявили, що Twitter дозволяє користувачам поширювати музику без ліцензії. Тому члени американської Національної асоціації музичних видавців, серед яких Universal Music Publishing Group та Sony Music Publishing, вимагають від Twitter відшкодування понад 250 млн доларів США за ймовірне порушення майже 1700 авторських прав.

У позові зазначено, що давнє порушення посилилося після того, як власником Twitter став Ілон Маск. Тоді як інші великі платформи, такі як TikTok, Facebook і YouTube, належним чином ліцензують музику від видавців.

При цьому Twitter звинувачують у "регулярному ігноруванні" повторних порушень із боку користувачів, які публікують твіти з неліцензованою музикою. Як заявили видавці, соцмережа заохочує порушення прав, що збільшує залученість користувачів і доходи від реклами, а також надає Twitter "несправедливу перевагу" перед платформами, які платять за музичні ліцензії.

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