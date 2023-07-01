Тwitter потребует от пользователей авторизации для просмотра контента

Социальная сеть Twitter теперь потребует от пользователей иметь активную учетную запись на платформе, чтобы просматривать твиты

Илон Маск, являющийся владельцем соцсети, назвал этот шаг временной чрезвычайной мерой, пишет Reuters.

Пользователям, которые попытаются просмотреть содержимое на платформе, будет предложено зарегистрировать аккаунт или войти в аккаунт.

"Мы получали так много данных, что это унижало качество обслуживания обычных пользователей", – сообщил Маск.

Он добавил, что более сотни организаций очень агрессивно собирали данные из Twitter, что негативно влияло на пользователей.

По информации издания, ранее Маск уже выражал недовольство тем, что фирмы искусственного интеллекта, такие как OpenAI, владелец ChatGPT, используют данные Twitter для обучения своих крупных языковых моделей.

"Мы обязательно будем принимать судебные меры против тех, кто украл наши данные, и с нетерпением ждем их в суде, а это через 2-3 года", – сказал он.

В письме, адресованном генеральному директору Microsoft Сатье Наделле, адвокат Маска Алекс Спиро в мае попросил технического гиганта провести проверку использования содержимого Twitter, утверждая, что разработчик Windows нарушил соглашение по использованию данных компании социальных сетей.

Компания инициировала ряд мер, чтобы вернуть рекламодателей, покинувших платформу под собственностью Маска, и увеличить доход от подписок, сделав галочки подтверждения частью программы Twitter Blue.

Напомним также, что Twitter, утративший после покупки Маском большую часть своей рыночной стоимости, в последнее время также демонстрировал непоследовательную политику в отношении "синей галочки" для подтвержденных пользователей, сперва введя плату за ее получение и отменив "галочку" для тех знаменитостей, кто их не оплатил, а затем предоставив ее им уже бесплатно.

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