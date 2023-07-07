Twitter планує подати в суд на Meta через додаток Threads

Соцмережа Twitter погрожує подати до суду на компанію Meta Platforms, яка володіє Instagram і Facebook, через її нову платформу Threads. Meta звинучають у тому, що вона вкрала ідеї Twitter, оскільки найняла колишніх співробітників соцмережі, які мали доступ до комерційних таємниць Twitter та іншої конфіденційної інформації.

Про це пише видання Reuters з посиланням на лист, який був надісланий генеральному директору Facebook Марку Цукербергу юристом Twitter.

В листі до Meta Twitter зазначає, що має намір суворо дотримуватись своїх прав інтелектуальної власності та вимагає негайно припинити використання будь-яких комерційних секретів Twitter.

Проте в Meta, яка запустила Threads у середу, такі звинувачення відкидають.

"Ніхто в команді інженерів Threads не є колишнім співробітником Twitter", — написав речник Meta Енді Стоун.

Експерти з права інтелектуальної власності наголошують, що для висунення позову проти Meta щодо крадіжки комерційної таємниці, Twitter знадобиться набагато більше деталей, ніж те, що міститься в листі. Окрім того, наймання колишніх співробітників Twitter, яких соцмережа звільнила і той факт, що Facebook створив дещо схожий сайт, навряд чи підтвердять претензію щодо комерційної таємниці.

Хаотична і незрозуміла політика Twitter, включаючи останні кроки Маска щодо обмеження кількості твітів, які можна читати на день, відштовхнула як користувачів, так і рекламодавців.

Нагадаємо, про те, що компанія Meta планує запустити додаток для мікроблогів Threads, який може стати аналогом Twitter, стало відомо 4 липня.

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