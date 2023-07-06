"Вбивця" Twitter: Meta запускає додаток Threads

Співзасновник Meta Марк Цукерберг завдав ще одного удару по Ілону Маску, посиливши суперництво між технологічними мільярдерами, запустивши довгоочікуваний додаток для обміну думками Threads. Threads дозволить користувачам стежити за обліковими записами, на яких вони вже підписані в Instagram.

Про це пише Reuters.

"Ласкаво просимо в Threads", — написав Цукерберг у своїй першій публікації. За його словами, за перші чотири години додаток зареєстрував 5 мільйонів користувачів.

Згідно з повідомленням Meta, подібно до Twitter, програма містить короткі текстові повідомлення, які користувачі можуть лайкати, повторно публікувати та відповідати на них, хоча вона не містить жодних можливостей прямого повідомлення. Дописи можуть містити до 500 символів і містити посилання, фотографії та відео тривалістю до п’яти хвилин,

Додаток доступний у більш ніж 100 країнах як в Apple App Store, так і в Google Play Store, йдеться в повідомленні.

Аналітики стверджують, що зв’язки Threads з Instagram можуть дати йому доступ до вбудованої бази користувачів і реклами. Це викачає рекламні долари з Twitter у той час, коли його фінансове становище і так знаходиться не у найкращому стані. Threads вже прозвали вбивцею Twitter.

Хоча Threads було запущено як окрему програму, користувачі можуть входити, використовуючи свої облікові дані в Instagram, і підписуватися на ті самі облікові записи, що потенційно робить його легким доповненням до існуючих звичок для понад 2 мільярдів активних користувачів Instagram щомісяця.

"Інвестори в захваті від перспективи того, що у Meta справді є "вбивця Twitter", — сказав Данні Гьюсон, керівник відділу фінансового аналізу інвестиційної компанії AJ Bell.

Поява Threads відбулася після того, як Цукерберг і Маск місяцями змагалися і протистояли один одному та навіть погрожували битися один з одним у Лас-Вегасі у реальному поєдинку.

З приходом Маска Twitter переживає труднощі

У жовтні минулого року Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів, але з тих пір його вартість різко впала, оскільки він зіткнувся з відтоком рекламодавців на тлі серйозних скорочень персоналу та суперечок щодо модерації контенту, а його останній крок передбачав обмеження кількості твітів, які користувачі можуть читати на день.

Пізніше Маск заявив про тимчасове обмеження на кількість публікацій, які користувачі можуть читати в соціальних мережах.

Але за кілька днів після запровадження такого кроку адміністрація Twitter "тихо" відмовилася від вимоги авторизації. Соцмережа Twitter розблокувала доступ до перегляду дописів для неавторизованих користувачі

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