Знову зробили все нишком. Twitter повернув можливість читати дописи без входу в соцмережу

Соцмережа Twitter розблокувала доступ до перегляду дописів для неавторизованих користувачів. Про це пише Engadget.

Як зазначає видання, адміністрація Twitter "тихо" відмовилася від вимоги авторизації.

Однак профілі користувачів усе ще закриті для тих, хто не ввійшов у систему. У такому випадку зʼявляється вікно з пропозицією здійснити вхід чи зареєструватися.

Так виглядає вікно при спробі переглянути профіль Twitter без авторизації. Фото: скриншот

Кілька днів тому було виявлено, що Twitter тепер вимагає від користувачів авторизуватися на платформі, щоб переглядати дописи. Соцмережа не анонсувала таку зміну й лише після її запровадження власник соцмережі Ілон Маск пояснив, що це "тимчасовий надзвичайний захід". За його словами, Twitter отримував "так багато даних, що це знижувало якість обслуговування звичайних користувачів".

Крім того, нещодавно платформа вирішила обмежити кількість твітів, яку на день можуть переглядати авторизовані користувачі.

Тим часом компанія Meta планує запустити аналог Twitter – додаток для мікроблогів під назвою Threads. Фактично це буде платформа для обміну думками серед користувачів Instagram.

Джерело фото: ua.depositphotos.com