Обмеження на перегляд у Twitter. Маск своїм рішенням створив проблеми для нової гендиректорки соцмережі, – Reuters

Рішення власника Twitter Ілона Маска про обмеження на перегляд дописів може підірвати зусилля нової гендиректорки соцмережі Лінди Яккаріно із залучення рекламодавців. Про це пише Reuters із посиланням на фахівців у галузі маркетингу.

Нещодавно Маск оголосив, що платформа обмежить кількість твітів, які користувачі можуть читати протягом дня. Метою було названо перешкоджання "екстремальним рівням" збору даних і маніпуляцій системою.

Однак фахівці рекламної індустрії вважають, що цей крок створює проблеми для Яккаріно – колишньої топменеджерки NBCUniversal, яка стала генеральною директоркою Twitter в червні.

Financial Times писало, що Яккаріно намагається налагодити відносини з рекламодавцями, які покинули соцмережу після того, як власником Twitter став Ілон Маск.

За словами директора з досліджень Forrester Майка Проулкса, нові обмеження є "надзвичайно поганими" для користувачів і рекламодавців, котрі вже й так відчули "хаос", який Маск приніс на платформу.

"Дефіцит довіри рекламодавців, який Лінда Яккаріно повинна усунути, став ще більшим. І його неможливо усунути лише завдяки довірі до неї в галузі", – сказав він.

Своєю чергою Лу Паскаліс – засновник рекламної консалтингової компанії AJL Advisory і колишній керівник маркетингу в Bank of America – вважає, що Яккаріно є "останньою надією" Маска врятувати доходи від реклами та вартість компанії.

"Цей крок сигналізує ринку про те, що він (Маск, – ред.) не здатний надати їй можливості врятувати його від нього самого", – вказав Паскаліс.

Головна аналітикиня Insider Intelligence Жасмін Енберг висловила думку, що обмеження кількості переглядів може бути "катастрофічним" для рекламного бізнесу Twitter.

"Це точно не полегшить переконання рекламодавців повернутися. Повертати рекламодавців уже важко", – наголосила вона.

А керівниця креативного агентства TMW Unlimited Олівія Веддерберн заявила, що радить своїм клієнтам "негайно припинити інвестувати в Twitter", оскільки платформа відвертається від дуже залучених користувачів, які, за її словами, є "єдиною причиною" розміщувати рекламу в сомережі.

Нагадаємо, обмеження, про які оголосив Маск, передбачають, що власники "галочки" на платформі зможуть переглядати до 10 000 твітів на день, тоді як неверифіковані користувачі – до 1 000 твітів, а нові неверифіковані – до 500 (спершу бізнесмен говорив про ще менші ліміти).

Інформація про нововведення зʼявилася невдовзі після того, як стало відомо, що Twitter тепер вимагає від користувачів мати акаунт на платформі, щоб переглядати дописи. Прочитати твіт без входу в соцмережу тепер неможливо.

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