Ограничения по просмотру в Twitter. Маск создал проблемы для нового гендиректора соцсети, – Reuters

Решение владельца Twitter Илона Маска об ограничении на просмотр сообщений может подорвать усилия нового гендиректора соцсети Линды Яккарино по привлечению рекламодателей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на специалистов в области маркетинга.

Недавно Маск объявил, что платформа ограничит количество твитов в день, которые пользователи могут читать в течение дня. Целью было названо препятствование "экстремальным уровням" сбора данных и манипуляций системой.

Однако специалисты рекламной индустрии считают, что этот шаг создает проблемы для Яккарино – бывшему топ-менеджеру NBCUniversal, которая стала генеральным директором Twitter в июне.

Financial Times писало, что Яккарино пытается наладить отношения с рекламодателями, которые покинули соцсеть после того, как владельцем Twitter стал Илон Маск.

По словам директора по исследованиям Forrester Майка Проулкса, новые ограничения являются "чрезвычайно плохими" для пользователей и рекламодателей, уже и так почувствовавших "хаос", который Маск принес на платформу.

"Дефицит доверия рекламодателей, который Линда Яккарино должна устранить, стал еще больше. И его невозможно устранить только благодаря доверию к ней в отрасли", – сказал он.

В свою очередь Лу Паскалис – основатель рекламной консалтинговой компании AJL Advisory и бывший руководитель маркетинга в Bank of America – считает, что Яккарино является "последней надеждой" Маска спасти доходы от рекламы и стоимость компании.

"Этот шаг сигнализирует рынку о том, что он (Маск, – ред.) не способен предоставить ей возможности спасти его от него самого", – указал Паскалис.

Главный аналитик Insider Intelligence Жасмин Энберг высказала мнение, что ограничение количества просмотров может быть "катастрофическим" для рекламного бизнеса Twitter.

"Это точно не облегчит убеждение рекламодателей вернуться. Возвращать рекламодателей уже сложно", – подчеркнула она.

А руководитель креативного агентства TMW Unlimited Оливия Веддерберн заявила, что советует своим клиентам "немедленно прекратить инвестировать в Twitter", поскольку платформа отворачивается от очень привлеченных пользователей, которые, по ее словам, является "единственной причиной" размещать рекламу в соцсети.

Напомним, ограничения, о которых объявил Маск, предполагают, что владельцы "галочки" на платформе смогут пересматривать до 10 000 твитов в день, тогда как неверифицированные пользователи – до 1 000 твитов, а новые неверифицированные – до 500 (сперва бизнесмен говорил о еще меньших лимитах).

Информация о нововведении появилась вскоре после того, как стало известно, что Twitter теперь требует от пользователей иметь аккаунт на платформе, чтобы просматривать сообщения. Прочесть твит без входа в соцсеть теперь невозможно.

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