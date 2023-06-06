Илон Маск перестал быть гендиректором Twitter

Владелец Twitter Илон Маск больше не является генеральным директором соцсети, поскольку новая CEO Линда Яккарино начала свою работу. Об этом пишет Business Insider.

Первоначально планировалось, что Яккарино начнет работать примерно 22 июня, поскольку 11 мая Маск написал, что она приступит к работе через шесть недель. Но потом издание The Information сообщило, что новая гендиректор возьмет руль более чем на две недели раньше этого срока.

По словам Маска, он будет занимать должность исполнительного руководителя и технического директора, отвечая за продукт, программное обеспечение и системных операторов.

Бизнесмен был гендиректором Twitter с момента покупки соцсети в октябре 2022 года. В декабре Маск заявил, что уйдет в отставку с поста CEO – это произошло после того, как он провел опрос о том, стоит ли ему делать такой шаг.

В мае 2023 года стало известно, что новым генеральным директором Twitter будет бывшая топ-менеджер компании NBCUniversal Линда Яккарино. Маск отмечал, что она сосредоточится, прежде всего, на бизнес-операциях.