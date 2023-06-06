Ілон Маск перестав бути гендиректором Twitter

Власник Twitter Ілон Маск більше не є генеральним директором соцмережі, оскільки нова CEO Лінда Яккаріно розпочала свою роботу. Про це пише Business Insider.

Спочатку планувалося, що Яккаріно почне працювати приблизно 22 червня, оскільки 11 травня Маск написав, що вона приступить до роботи через шість тижнів. Але потім видання The Information повідомило, що нова гендиректорка візьме кермо на понад два тижні раніше цього терміну.

За словами Маска, він матиме посаду виконавчого керівника та технічного директора, відповідаючи за продукт, програмне забезпечення й системних операторів.

Бізнесмен був гендиректором Twitter із моменту купівлі соцмережі в жовтні 2022 року. В грудні Маск заявив, що піде у відставку з поста CEO – це відбулося після того, як він провів опитування про, чи варто йому робити такий крок.

У травні 2023 року стало відомо, що новою генеральною директоркою Twitter буде колишня топменеджерка компанії NBCUniversal Лінда Яккаріно. Маск зауважував, що вона зосередиться насамперед на бізнес-операціях.