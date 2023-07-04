Meta створить аналог Twitter та об'єднає нову мереж з Instagram

Компанія Meta планує запустити додаток для мікроблогів Threads, який може стати аналогом Twitter. Фактично це буде додаток для обміну думками користувачів Instagram.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Threads дозволить користувачам стежити за обліковими записами, на яких вони вже підписані в Instagram.

"Meta не відразу відповіла на запит Reuters щодо такого запуску в Google Play Store", — уточнили в агентстві.

Більше деталей щодо роботи та особливостей Threads компанія також наразі не повідомляє.

Запуск відбувся після того, як Twitter оголосив про низку обмежень щодо додатка, зокрема, запровадили необхідність перевірки для використання TweetDeck.

Власник мережі Ілон Маск також заявив про тимчасове обмеження на кількість публікацій, які користувачі можуть читати в соціальних мережах. Експерти з реклами заявили, що це підірве репутацію нового генерального директора Лінди Яккаріно, яка нещодавно обійняла цю посаду.

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