Meta запустила підписку на віртуальну реальність: скільки коштує доступ до ігор

Компанія Meta запустила нову послугу підписки на віртуальну реальність, яка надасть користувачам доступ "до найкращих ігор на платформі". Про це повідомив очільник Meta Марк Цукерберг у своєму каналі в Instagram.

За його словами, передплатники Meta Quest+ зможуть скористатися двома іграми на місяць за 7,99 доларів. Річна підписка обійдеться в 59,99 доларів. Послуга вже доступна для гарнітур Meta Quest 2 і Quest Pro.

У блозі Meta зазначили, що якщо оформити підписку до 31 липня, то перший місяць обійдеться в один долар.

Як пише Bloomberg, підписка на віртуальну реальність – це останній спосіб, яким Meta намагається заробити на своїх VR-гарнітурах після невтішних продажів. У березні компанія знизила ціни на ці ґаджети на 33%. А в червні Meta вдруге зменшила цінник на гарнітуру Quest 2: це сталося після того, як фірма анонсувала випуск Quest 3, який відбудеться у вересні.

Meta досі зазнає збитків через свої амбіції щодо віртуальної реальності. Торік компанія втратила 13,7 млрд доларів у своєму підрозділі Reality Labs – частині Meta, яка займається VR-технологіями.