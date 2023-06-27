Meta запустила подписку на виртуальную реальность: сколько стоит доступ к играм

Компания Meta запустила новую услугу подписки на виртуальную реальность, которая предоставит пользователям доступ "к лучшим играм на платформе". Об этом сообщил глава Meta Марк Цукерберг в своем канале в Instagram.

По его словам, подписчики Meta Quest+ смогут воспользоваться двумя играми в месяц за 7,99 долларов. Годовая подписка обойдется в 59,99 долларов. Услуга уже доступна для гарнитур Meta Quest 2 и Quest Pro.

В блоге Meta отметили, что если оформить подписку до 31 июля, то первый месяц обойдется в один доллар.

Как пишет Bloomberg, подписка на виртуальную реальность – это последний способ, которым Meta пытается заработать на своих VR-гарнитурах после неутешительных продаж. В марте компания снизила цены на эти гаджеты на 33%. А в июне Meta второй раз снизила ценник на гарнитуру Quest 2: это произошло после того, как фирма анонсировала выпуск Quest 3, который состоится в сентябре.

Meta до сих пор терпит убытки из-за своих амбиций касательно виртуальной реальности. В прошлом году компания потеряла 13,7 млрд долларов в своем подразделении Reality Labs – части Meta, которая занимается VR-технологиями.