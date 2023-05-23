С убытком в 7 раз. Meta продает Giphy фотобанку Shutterstock

Фотобанк Shutterstock приобретет платформу GIF-изображений Giphy за 53 млн долларов наличными. Нынешняя владелица сервиса, компания Meta, покупала его за 400 млн долларов. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что после нынешнего объявления акции Shutterstock на премаркете выросли на 4%.

Компания заявила, что Giphy даст минимальную выручку в текущем году, а с 2024 года планируется увеличить доход.

При этом Shutterstock ожидает, что сделка предоставит фирме доступ примерно к 1,7 млрд пользователей в день.

GIF-файлы из Giphy используются на таких платформах как Facebook, Instagram, TikTok и Microsoft Teams.

Напомним, компания Facebook приобрела Giphy в мае 2020 года. Однако в ноябре следующего года Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) потребовало, чтобы фирма, которая к тому моменту уже сменила название на Meta, продала сервис. Комиссия регулятора пришла к выводу, что поглощение Giphy приведет к снижению конкуренции между платформами соцсетей, а также усугубит и без того значительную рыночную роль Facebook.

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