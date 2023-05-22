Meta получила рекордный штраф за обработку информации пользователей

По решению главного регулятора конфиденциальности Европейского Союза, компания Meta должна заплатить штраф в размере 1,2 миллиарда евро за нарушения, связанные с обработкой информации пользователей.

Об этом сообщает агентство Reuters, уточняя, что штраф является рекордным для компании.

Санкция связана с тем, что Meta продолжала передавать данные после решения суда ЕС от 2020 года, признавшего недействительным пакт о передаче данных между ЕС и США. Предыдущий рекордный штраф ЕС за нарушение конфиденциальности составлял 746 млн евро - регулятор Люксембурга оштрафовал Amazon в 2021 году.

Meta сообщила в заявлении, что обжалует это решение регулятора через суд. Компания ожидает, что новое соглашение, которое облегчит безопасную передачу персональных данных граждан ЕС в США, будет полностью исполнено, прежде чем Meta придется приостановить передачу.

В ЕС и США надеются, что новая система защиты данных, согласованная Брюсселем и Вашингтоном в марте 2022 года, может быть готова к июлю 2023 года.

Ранее комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала "дочку" компании Meta WhatsApp на 5,5 миллиона евро за дополнительное нарушение законов ЕС по конфиденциальности.

Регулятор также налагал штраф в размере 405 миллионов евро на Instagram после расследования того, как социальная сеть защищает данные детей.