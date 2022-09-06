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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Ирландия оштрафовала Instagram на рекордные $400 млн из-за данных о детях

Ирландия оштрафовала Instagram на рекордные $400 млн из-за данных о детях
Фото: depositphotos

Представитель компании Meta, которой принадлежит Instagram, заявил, что соцсеть обжалует штраф.

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Об этом пишет Reuters. 

Регулятор конфиденциальности данных Ирландии решил наложить рекордный штраф в размере 405 миллионов евро ($402 миллиона) на социальную сеть Instagram после расследования касательно того, как социальная сеть защищает данные детей. 

Однако Instagram планирует обжаловать этот штраф. 

Расследование, начавшееся в 2020 году, касалось детей-пользователей в возрасте от 13 до 17 лет, которым было разрешено управлять бизнес-аккаунтами, что облегчало публикацию номера телефона и/или адреса электронной почты пользователя.

По словам представителя Meta, Instagram обновил свои настройки более года назад и с тех пор выпустил новые функции для обеспечения безопасности подростков и конфиденциальности их информации.

Напомним, что Meta планирует добавить больше платных функций в Facebook и Instagram. 