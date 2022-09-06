Ірландія оштрафувала Instagram на рекордні $400 млн через дані про дітей

Представник компанії Meta, якій належить Instagram, заявив, що соцмережа оскаржить штраф.

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Про це пише Reuters.

Регулятор конфіденційності даних Ірландії вирішив накласти рекордний штраф у розмірі 405 мільйонів євро ($402 мільйони) на соціальну мережу Instagram після розслідування щодо того, як соціальна мережа захищає дані дітей.

Проте Instagram планує оскаржити цей штраф.

Розслідування, яке розпочалося у 2020 році, стосувалося дітей-користувачів віком від 13 до 17 років, яким було дозволено керувати бізнес-аккаунтами, що полегшувало публікацію номера телефону та/або адреси електронної пошти користувача.

За словами представника Meta, Instagram оновив свої налаштування більше року тому і з того часу випустив нові функції для забезпечення безпеки підлітків та конфіденційності їхньої інформації.

Нагадаємо, що Meta планує додати більше платних функцій до Facebook та Instagram.