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- ІТ та Телеком
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Ірландія оштрафувала Instagram на рекордні $400 млн через дані про дітей
Представник компанії Meta, якій належить Instagram, заявив, що соцмережа оскаржить штраф.
Про це пише Reuters.
Регулятор конфіденційності даних Ірландії вирішив накласти рекордний штраф у розмірі 405 мільйонів євро ($402 мільйони) на соціальну мережу Instagram після розслідування щодо того, як соціальна мережа захищає дані дітей.
Проте Instagram планує оскаржити цей штраф.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Розслідування, яке розпочалося у 2020 році, стосувалося дітей-користувачів віком від 13 до 17 років, яким було дозволено керувати бізнес-аккаунтами, що полегшувало публікацію номера телефону та/або адреси електронної пошти користувача.
За словами представника Meta, Instagram оновив свої налаштування більше року тому і з того часу випустив нові функції для забезпечення безпеки підлітків та конфіденційності їхньої інформації.
Нагадаємо, що Meta планує додати більше платних функцій до Facebook та Instagram.