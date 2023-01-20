В ЕС оштрафовали WhatsApp на 5,5 млн евро

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала "дочь" компании Meta WhatsApp на 5,5 миллиона евро (5,95 миллиона долларов) за дополнительное нарушение законов ЕС по конфиденциальности. Компании поручили привести свои операции по обработке данных в соответствие с требованиями ЕС.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Ирландский надзорный орган, являющийся главным регулятором ЕС для многих ведущих мировых технологических компаний из-за расположения их европейских штаб-квартир в Ирландии, приказал WhatsApp привести свои операции по обработке данных в соответствие в течение шести месяцев.

Решение комиссии следует вслед за аналогичным приказом, который она издала в этом месяце для других платформ: Facebook и Instagram. В решении говорится о том, что Meta должна пересмотреть правовую основу, в которой она ориентируется на рекламу с использованием личных данных.

Представитель WhatsApp заявил, что компания намерена подать апелляцию на это решение и твердо убеждена, что то, как работает ее служба, отвечает как техническим, так и юридическим требованиям ЕС.

DPC ранее оштрафовал WhatsApp на 225 миллионов евро в сентябре 2021 года. WhatsApp сейчас оспаривает этот штраф в ирландских судах.

Кроме того, регулятор на сегодняшний день оштрафовал Meta на 1,3 миллиарда евро и сейчас расследует еще 10 других дел относительно ее услуг.

Напомним, наблюдательный совет компании Meta, которому принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, призвал пересмотреть правила, запрещающие публикацию фото обнаженной женской груди.