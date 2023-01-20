У ЄС оштрафували WhatsApp на 5,5 млн євро

Комісія із захисту даних Ірландії (DPC ) оштрафувала "дочку" компанії Meta WhatsApp на 5,5 мільйона євро (5,95 мільйона доларів) за додаткове порушення законів ЄС щодо конфіденційності. Компанії доручили привести свої операції обробки даних у відповідність до вимог ЄС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Ірландський наглядовий орган, який є головним регулятором ЄС для багатьох провідних світових технологічних компаній через розташування їхніх європейських штаб-квартир в Ірландії, наказав WhatsApp привести свої операції з обробки даних у відповідність протягом шести місяців.

Рішення комісії йде вслід за аналогічним наказом, який вона видала цього місяця для інших платформ: Facebook та Instagram. В рішенні сказано про те, що Meta повинна переглянути правову основу, в якій вона орієнтується на рекламу з використанням особистих даних.

Представник WhatsApp заявив, що компанія має намір подати апеляцію на це рішення та твердо перекона, що те, як працює її служба, відповідає як технічним, так і юридичним вимогам ЄС.

DPC раніше оштрафував WhatsApp на 225 мільйонів євро у вересні 2021 року. WhatsApp зараз оскаржує цей штраф в ірландських судах.

Крім того, регулятор на сьогоднішній день оштрафував Meta на 1,3 мільярда євро і наразі розслідує ще 10 інших справ щодо її послуг.

Нагадаємо, наглядова рада компанії Meta, якій належать соціальні мережі Facebook і Instagram, закликала переглянути правила, які забороняють публікацію фото оголених жіночих грудей.