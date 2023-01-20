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У ЄС оштрафували WhatsApp на 5,5 млн євро
Комісія із захисту даних Ірландії (DPC ) оштрафувала "дочку" компанії Meta WhatsApp на 5,5 мільйона євро (5,95 мільйона доларів) за додаткове порушення законів ЄС щодо конфіденційності. Компанії доручили привести свої операції обробки даних у відповідність до вимог ЄС.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Ірландський наглядовий орган, який є головним регулятором ЄС для багатьох провідних світових технологічних компаній через розташування їхніх європейських штаб-квартир в Ірландії, наказав WhatsApp привести свої операції з обробки даних у відповідність протягом шести місяців.
Рішення комісії йде вслід за аналогічним наказом, який вона видала цього місяця для інших платформ: Facebook та Instagram. В рішенні сказано про те, що Meta повинна переглянути правову основу, в якій вона орієнтується на рекламу з використанням особистих даних.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Представник WhatsApp заявив, що компанія має намір подати апеляцію на це рішення та твердо перекона, що те, як працює її служба, відповідає як технічним, так і юридичним вимогам ЄС.
DPC раніше оштрафував WhatsApp на 225 мільйонів євро у вересні 2021 року. WhatsApp зараз оскаржує цей штраф в ірландських судах.
Крім того, регулятор на сьогоднішній день оштрафував Meta на 1,3 мільярда євро і наразі розслідує ще 10 інших справ щодо її послуг.
Нагадаємо, наглядова рада компанії Meta, якій належать соціальні мережі Facebook і Instagram, закликала переглянути правила, які забороняють публікацію фото оголених жіночих грудей.