IT и Телеком 1 час назад

Facebook купил анимационный сервис Giphy и запустил его в Instagram — СМИ

По неофициальным данным, покупка обошлась в 400 млн долларов

Фото: ixbt.com Фото: ixbt.com
Фото: ixbt.com

Сервис анимаций Giphy присоединяется к компании Facebook в составе команды Instagram.

Об этом сообщается на сайте компании Facebook, передает ixbt.com со ссылкой на Reuters.

Кратко и по делу в Telegram

Издание напоминает, что сервис GIF-анимаций появился в 2013 году. По последним данным, ежедневно выполняя запросы более чем 700 млн пользователей, он выдает в ответ более 10 млрд единиц контента.

Возможности Giphy давно используются в приложениях семейства Facebook, обеспечивающих половину трафика сервиса, причем, в свою очередь, половина этой половины приходится на Instagram.

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По утверждению гиганта социальных сетей, объединение Instagram и Giphy позволит "упростить поиск идеальных GIF-файлов и стикеров в Stories и Direct".

Для пользователей покупка Giphy и интеграция с Instagram должны пройти незаметно. Они по-прежнему смогут загружать GIF-файлы; разработчики и партнеры — использовать API, а творческое сообщество — создавать контент.

Сумма сделки не разглашается. По неофициальным данным, она составляет $400 млн.

Как сообщалось ранее, американские интернет-гиганты Google и Facebook из-за пандемии коронавируса COVID-19 планируют оставить большинство сотрудников на удаленной работе до конца года.

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