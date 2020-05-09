IT и Телеком 1 час назад

Сотрудники Facebook и Google будут работать удаленно до конца года — СМИ

Некоторые сотрудники смогут вернуться в офисы уже в июне, однако это касается только специалистов, чье присутствие на рабочем месте необходимо для бесперебойной работы информационных систем.

Сотрудники Facebook и Google будут работать удаленно до конца года — СМИ Сотрудники Facebook и Google будут работать удаленно до конца года — СМИ
Фото: Search Engine Land

Американские интернет-гиганты Google и Facebook из-за пандемии коронавируса COVID-19 планируют оставить большинство сотрудников на удаленной работе до конца года.

Письма с такой информацией руководство компаний разослали своим сотрудникам, передает ВВС.

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По информации издания, изначально Google заявлял, что сохранит свою работу до 1 июня, но продлевает ее еще на семь месяцев.

При этом, часть сотрудников сможет вернуться в офисы уже в июне. Но это касается только специалистов, чье присутствие на рабочем месте необходимо для бесперебойной работы информационных систем.

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В свою очередь, Facebook объявила о том, что сотрудники могут оставаться дома до конца 2020 года.

Большая часть офисов компании откроется не ранее 6 июля. В то же время, представитель Facebook отметила, что пока еще не решено, каких сотрудников попросят выйти на работу в офис.

Кроме этого, в представительствах компании будут введены усиленные меры безопасности, чтобы избежать вспышки заболевания.

"Facebook сделал следующий шаг в своем возвращении к философии работы. Сегодня мы объявили, что любой, кто может выполнять свою работу удаленно, может сделать это до конца года", — сказал представитель компании.

Социальная сеть Facebook была одной из первых технологических компаний, которые попросили своих сотрудников начать работать удаленно. Facebook давал сотрудникам 1000 (£ 807) бонусов за их работу на дому и уход за детьми.

Как сообщалось ранее, в украинском сегменте социальной сети Facebook пользователей с помощью рекламного поста якобы от лица певицы Насти Каменских российские мошенники активно завлекают в очередной "лохотрон", цель которого — выманить у людей 145 грн под видом комиссии за получение якобы вознаграждения в размере десятков тысяч гривен за прохождение интернет-опроса. 

 

 

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