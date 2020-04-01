5 полезных приложений для удаленной работы

С 12 марта по 24 апреля по всей территории Украины был введён режим строгого карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем большинство компаний были вынуждены перейти на удаленный режим работы.

Однако рабочий процесс останавливать нельзя, и для поддержки его эффективности необходимо оставаться на связи с коллегами, не поддаваясь соблазну прокрастинации.

Для того, чтобы избежать возможных негативных последствий удаленного режима работы, Delo.ua собрало 5 полезных приложений и сервисов, которые помогут организовать эффективный рабочий процесс в это нелегкое время.

Zoom

Сервис для проведения онлайн-встреч и конференций в режиме реального времени. Существует две версии приложения — платная и бесплатная. В бесплатной пользователю доступно неограниченное количество индивидуальных встреч, а для групповых звонков действует ограничение в виде допустимого количества участников (до 100 одновременно) и длительности разговора (до 40 минут). В платной версии такие ограничения снимаются. Выбор версии приложения не влияет на качество звука и изображения — в обоих случаях всё на высшем уровне. Пользоваться сервисом можно как с компьютера, так и мобильного телефона. Zoom также удобен тем, что позволяет планировать звонки и синхронизировать их с Google-календарем.

Trello

Система управления проектами, которая удобна как для постановки задач, так и для контроля их выполнения. Приложение основано на японской технике "канбан", в основе которой лежат три элемента — доска, карточки и списки. Доска — рабочее полотно, которое представляет собой проект. Карточки — задания для выполнения. В них можно добавлять ответственного человека, ставить дедлайн и приоритетность, прикреплять необходимые документы и оставлять комментарии. Списки структурируют такие карточки на рабочей доске. Для более комфортного использования карточки можно переставлять между списками, а списки двигать по всей доске. Работать с приложением можно как с помощью мобильного приложения, так и из браузера, поскольку доски синхронизируются на всех устройствах пользователя.

Viber

Приложение для бесплатного и безопасного общения. Несмотря на популярность приложения для связи с родными и близкими, Viber отлично подходит и для организации рабочего процесса. В приложении можно создать сообщество компании или отдела с неограниченным количеством участников. В нём легко обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, отправлять документы и изображения как через мобильный телефон, так и с компьютера с помощью desktop-версии приложения. Если необходимо решить вопрос в кратчайшие сроки, сервис позволяет организовать аудиоконференцию с другими пользователями. Одновременно в ней могут принимать участие до 20 человек. Для структурирования рабочих задач подходит индивидуальный чат "Мои заметки". Ну а поскольку Viber установлен на 96,2% смартфонов в Украине, какие-то дополнительные приложения для работы скачивать не нужно.

TimeWaste Timer

Приложение для борьбы с прокрастинацией. Если вы замечаете, что всё ваше свободное время забирает пролистывание ленты в Facebook, то этот сервис позволит побороть дурную привычку самым действенным способом — за счет ваших денег. Для того, чтобы начать работу, необходимо положить на депозит приложения 5$ и поставить ограничение на пользование социальной сетью до 1 часа. Если вы пользуетесь приложением дольше часа, Timewaste Timer снимет с вашего счёта 1$. Если же вы потратили все депозитные деньги, необходимо решить, что дороже — ваши деньги или лента Facebook.

Microsoft Teams

Сервис для организации удаленной работы в режиме онлайн. Позволяет проводить как групповые конференции от 10 до 10000 человек одновременно, так и индивидуальные звонки в любое время из любой точки планеты. В Microsoft Teams можно создавать групповые чаты компаний, обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, отправлять эмодзи. Отдельным преимуществом можно назвать возможность работать над документами онлайн вместе с другими пользователями сервиса. Это может быть файл как формата Excel или Doc, так и презентация PowerPoint.