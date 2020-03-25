В украинском Facebook мошенники из РФ "разводят" людей на деньги от лица Насти Каменских

В украинском сегменте социальной сети Facebook в последние дни пользователей с помощью рекламного поста якобы от лица певицы Насти Каменских российские мошенники активно завлекают в очередной "лохотрон", цель которого — выманить у людей 120 гривен под видом комиссии за получение якобы вознаграждения в размере десятков тысяч гривен за прохождение интернет-опроса.

Суть мошенничества заключается в том, что пользователь должен пройти интернет-опрос из шести вопросов, за что получает деньги. Организаторы "развода" объясняют такую щедрость тем, что их спонсоры таким образом платят за то, чтобы понять покупательские предпочтения населения: предлагаемые вопросы касаются того, какой напиток вы любите, марку каких часов выбрали бы, в каком банке пошли бы брать кредит.

Под рекламным постом от фейкового аккаунта певицы Насти Каменских с видеозаписью, где она предлагает поучаствовать в розыгрыше автомобиля (очевидно, что мошенники просто позаимствовали видео действительно в недавнем прошлом прошедшего розыгрыша певицы и рассчитывают, что наивные люди не заметят подвоха в том, что разыгрывается на самом деле не автомобиль, а предлагается получить много денег за ответы на шесть вопросов), множество "ботов" пишут, как они благодарны певице за полученные то 20, то 70 тысяч гривен, и убеждают всех остальных, что "это действительно работает" и "всем рекомендую".

На сайте "проекта" указывается, что после прохождения опроса пользователь имеет шанс получить деньги. Действительно, по прохождению вопросов сайт переводит пользователя на страницу, где указано, что он получил вознаграждение в размере 58 тысяч 353 гривен, и эта сумма уже "успешно зачислена на внутренний счет". Забрать ее предлагается путем выполнения так называемого "закрепительного платежа", в результате которого с карты участника опроса будут списаны 145 гривен.

"С помощью данного списания происходит подтверждение Вашей личности и закрепление внутреннего счета для двух дальнейших переводов", — пишут организаторы "лохотрона".

При этом далее они обещают, что сумма списания будет обязательно возвращена на карту вместе с переводом денежного вознаграждения. Естественно, по итогу наивному участнику никаких вознаграждений не поступает, как и списанной "комиссии".

Единственная зацепка, которая может уберечь людей от прощания со своими деньгами кроется во фразе мелким шрифтом под кнопкой "ВЫПОЛНИТЬ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ПЛАТЕЖ И ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ", которая гласит, что "нажимая на кнопку вы соглашаетесь с условиями договора оферты". На словосочетании "договора оферты" прикреплена гиперссылка, под которой открывается текст "Пользовательского соглашения", наличие на сайте которого, скорее всего, В нем неразборчиво, но указано (в отличие от того, что указано в промо "акции" о том, что "вознаграждение получат все"), что на самом деле, никто не обещает, что "вам гарантированно поступит вознаграждение, потому что выплату получают выборочно некоторые участники на усмотрение администрации интернет продукта". А ниже дописано, что "возврат автоматически использованных средств возможен при условии, что вы получили вознаграждение, а если вы не были выбраны получателем вознаграждений сайтом-опросом, автоматически возврат средств отменяется".

"Начиная опрос, вы соглашаетесь с данными условиями сайта, и не имеете претензий к организаторам акции", — говорится в соглашении, с которым участник также автоматически соглашается, нажимая кнопку "выполнить платеж".

То есть таким образом, де-юре "вас предупреждали". И учитывая то, что на самом деле вознаграждение не получает никто из решивших получить легкие и большие деньги, то никто и не получает возврат 145 гривен "вполне законно".

Судя по тому, как много негативных смайликов на комментариях "ботов" о том, что они получили деньги и счастливы от участия в акции, комментарии всех, кто "попался" попросту удаляются. Автор тоже попробовал написать негативный отзыв на "акцию", и его комментарий по итогу, что естественно, был тоже "подчищен".

На то, что "лохотрон" создан и управляется из Российской Федерации, указывают ссылки на российское законодательство в "пользовательском соглашении" и адрес "проекта": Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 15 офис 303. По данному адресу в столице РФ находится "Меркурий-сити" — 340-метровый небоскреб с офисами, апартаментами, торговыми и рекреационными зонами. Вполне вероятно, что офиса 303 в нем и вовсе никакого нет, а такой адрес указан, видимо, для пущей серьезности проекта.

Сама украинская певица Настя Каменских уже успела заметить, что от ее имени производятся мошеннические акции и написала в своем Instagram, что это не ее конкурс и что она не имеет к нему никакого отношения.

"Они (мошенники — Delo.ua) используют видео с моего прошлого конкурса, где я действительно разыгрывала машину, накручивают комментарии от людей, которые якобы выиграли деньги. Это все фейковая информация от моего имени! Они обещают вернуть человеку сумму, которые он вложил в розыгрыш, умноженную в несколько раз. Но это обман! Если увидите это видео, оставьте комментарий, что это фейк и что я на моей официальной странице опровеграю этот розыгрыш. Этим мы поможем людям не попасться на мошенников!" — написала артистка.

Обратилась ли Каменских в полицию по данному поводу — она не указала. Тем временем, поклонники певицы в комментариях указывают, что активно жалуются Facebook на данную рекламу и указывают, что это — мошенничество, однако социальная сеть продолжает транслировать данный рекламный пост.