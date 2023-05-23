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ІТ та Телеком
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Зі збитком у 7 разів. Meta продає Giphy фотобанку Shutterstock

Giphy, смартфон
Giphy. Фото: Depositphotos

Фотобанк Shutterstock придбає платформу GIF-зображень Giphy за 53 млн доларів готівкою. Нинішня власниця сервісу, компанія Meta, купувала його за 400 млн доларів. Про це пише Reuters.

Зазначається, що після нинішнього оголошення акції Shutterstock на премаркеті зросли на 4%.

Компанія заявила, що Giphy дасть мінімальну виручку цього року, а з 2024 року планується збільшити дохід.

При цьому Shutterstock очікує, що угода надасть фірмі доступ до приблизно 1,7 млрд користувачів на день.

GIF-файли з Giphy використовуються на таких платформах, як Facebook, Instagram, TikTok і Microsoft Teams.

Нагадаємо, компанія Facebook придбала Giphy у травні 2020 року. Однак у листопаді наступного року Управління з конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) зажадало, щоб фірма, яка на той момент вже змінила назву на Meta, продала сервіс. Комісія регулятора дійшла висновку, що поглинання Giphy призведе до зниження конкуренції між платформами соцмереж, а також посилить і без того значну ринкову роль Facebook.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко