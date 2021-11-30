Великобритания потребовала от Facebook продать анимационный сервис Giphy

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) потребовало, чтобы Facebook, недавно переименовавший себя в Meta, продал сервис Giphy после того, как британский регулятор обнаружил, что сделка по его покупке может нанести вред пользователям социальных сетей и британским рекламодателям.

Как отмечается в сообщении CMA, ее независимая комиссия пришла к выводу, что приобретение Facebook компании Giphy, помимо устранения последней как потенциального соперника на рынке медийной рекламы, приведет также к снижению конкуренции между платформами соцсетей и усилит и без того значительную рыночную роль Facebook.

В частности, это может быть обеспечено за счет запрета или ограничения доступа других платформ к GIF-файлам Giphy, что приведет к увеличению трафика на принадлежащие Facebook сайты — Facebook, WhatsApp и Instagram, а на них пользователи в Великобритании, по данным CMA, тратят уже 73% времени, проводимого в социальных сетях в целом.

Также регулятор опасается, что могут быть изменены условия доступа, к примеру, пользователей TikTok, Twitter или Snapchat к GIF-файлам Giphy, согласно которым та будет требовать предоставлять больше пользовательских данных.

В рамках своего исследования управление также изучило, как сделка повлияет на рынок медийной рекламы. Оно выяснило, что до слияния с Facebook Giphy запустила инновационные рекламные услуги, рассматривала возможность расширить их за пределы США, в том числе в Великобритании. Услуги Giphy позволяли компаниям вроде Dunkin' Donuts и Pepsi продвигать свои бренды с помощью визуальных изображений и GIF-файлов.

При этом рекламные услуги Giphy могли составить конкуренцию собственным службам медийной рекламы Facebook и содействовали бы инновационным решениям со стороны других участников рынка, включая сайты соцсетей и самих рекламодателей.

"В то же время Facebook прекратил предоставление рекламных услуг Giphy в ходе слияния, устранив важный источник потенциальной конкуренции. CMA считает это особенно тревожным, учитывая, что Facebook контролирует почти половину британского рынка медийной рекламы стоимостью 7 млрд фунтов стерлингов", — подчеркивается в сообщении.

CMA после консультаций пришло к выводу, что его опасения по поводу конкуренции могут быть решены только путем полной продажи Facebook Giphy утвержденному покупателю.

Напомним, что Facebook купил Giphy в мае 2020 года за 400 млн долларов. Giphy — это онлайн-база данных и поисковая система, которая позволяет пользователям искать и делиться анимированными файлами в формате GIF. Сервис был основан в феврале 2013 года.