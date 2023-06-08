У WhatsApp з'являться канали за аналогією з Telegram

Корпорація Meta Platforms представила у WhatsApp функцію Channels. Завдяки їй адміністратори каналів зможуть публікувати в них повідомлення, фото, відео, стікери та опитування, а підписники лише переглядати їх.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Meta 8 червня представила WhatsApp Channels, функцію, яка, за словами гіганта соціальних медіа, допоможе зробити програму "продуктом для обміну повідомленнями".

Першими доступ до каналів отримають користувачі в Колумбії та Сінгапурі. У найближчі місяці Meta розширить доступність інструменту для користувачів у більшій кількості країн.

У компанії заявили, що користувачі зможуть стежити за контентом, присвяченим їхнім хобі, спортивним командам, новинами від місцевих чиновників тощо.

Фотографії профілю та контактна інформація адміністратора каналу не будуть видимі підписникам. Так само номери телефонів підписників не розкриватимуться.

Глобальними партнерами по запуску цієї функції будуть Всесвітня організація охорони здоров’я, ФК "Барселона" та "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, нещодавно месенджер WhatsApp, який належить Meta Platforms Inc, надав своїм користувачам можливість редагувати повідомлення, які вже були надіслані. Найближчими тижнями ця функція стане доступною по всьому світу.